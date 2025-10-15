Zwei Arbeiter stürzten aus großer Höhe in Tiefe

Schwerer Unfall am Mittwochmorgen im Wiener Bezirk Floridsdorf: Zwei Arbeiter stürzten auf der Baustelle des Quartiers „An der Schanze“ offenbar mehrere Meter in die Tiefe ...
Die Hintergründe des Absturzes nahe der Alten Donau sind bis dato noch völlig unklar, der Sturz soll jedoch aus großer Höhe, zehn bis zwölf Meter, erfolgt sein. Der Sprecher der Wiener Berufsrettung, Daniel Melcher, bestätigte am Vormittag den Einsatz am Ort des Geschehens. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge befanden sich an Ort und Stelle.
Auch per Hubschrauber wurde der Einsatz seitens der Polizei unterstützt, erklärte Sprecher Philipp Haßlinger. Auch das Arbeitsinspektorat wurde informiert.
