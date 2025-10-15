Zwei Arbeiter stürzten aus großer Höhe in Tiefe

Die Hintergründe des Absturzes nahe der Alten Donau sind bis dato noch völlig unklar, der Sturz soll jedoch aus großer Höhe, zehn bis zwölf Meter, erfolgt sein. Der Sprecher der Wiener Berufsrettung, Daniel Melcher, bestätigte am Vormittag den Einsatz am Ort des Geschehens. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge befanden sich an Ort und Stelle.