Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drama auf Baustelle

Zwei Arbeiter stürzten aus großer Höhe in Tiefe

Wien
15.10.2025 10:07
(Bild: P. Huber)

Schwerer Unfall am Mittwochmorgen im Wiener Bezirk Floridsdorf: Zwei Arbeiter stürzten auf der Baustelle des Quartiers „An der Schanze“ offenbar mehrere Meter in die Tiefe ...

0 Kommentare

Die Hintergründe des Absturzes nahe der Alten Donau sind bis dato noch völlig unklar, der Sturz soll jedoch aus großer Höhe, zehn bis zwölf Meter, erfolgt sein. Der Sprecher der Wiener Berufsrettung, Daniel Melcher, bestätigte am Vormittag den Einsatz am Ort des Geschehens. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge befanden sich an Ort und Stelle.

Auch per Hubschrauber wurde der Einsatz seitens der Polizei unterstützt, erklärte Sprecher Philipp Haßlinger. Auch das Arbeitsinspektorat wurde informiert.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
11° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
11° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
10° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
10° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
10° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
350.654 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
203.152 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
120.519 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Mehr Wien
Drama auf Baustelle
Zwei Arbeiter stürzten aus großer Höhe in Tiefe
krone.tv Premiere
Die Lebensgeschichte von Bruce Springsteen im Kino
Jetzt mitmachen
Gewinnen Sie eines von 10 Anker-Sackerl
In nur einem Monat
Supermarkt-Trickserei: Wien meldet 200 Anzeigen!
Krone Plus Logo
NBA-Pionier Pöltl
„Auch mit 30 wird sich daran nichts ändern!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf