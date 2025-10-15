Rätsel um Knochenfund in Vorarlberg geklärt

Ein Eintrag im Gipfelbuch

Die Erhebungen der Alpinpolizei ergaben, dass seit 27. September 2021 ein 58-jähriger Alphirte aus dem Schwarzwald auf der Schweizer Seite des Rätikons als vermisst galt. Der Mann, der viele Jahre im Sommer auf der Alp Fadur gearbeitet hatte, hatte kurz vor Alpabtrieb angekündigt, dass er vor seiner Heimreise noch auf die Kirchlispitzen und zur Alp Ludera wolle. Dort hatte er sich regelmäßig mit Butter und Käse eingedeckt. Ein Eintrag im Gipfelbuch der Kirchlispitzen bestätigte das.