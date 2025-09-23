Marterbauer und Masochismus

Und spätestens wenn die Menschen im Lande spüren, dass er den Staatshaushalt keineswegs nur mit dem Schröpfen der Superreichen über Erbschafts- und Vermögenssteuer sanieren wird – die, wenn es nach ihm geht, gewiss kommen wird -, sondern damit tief in den Mittelstand, zu dem längst auch die fleißigen einst „roten“ Facharbeiter gehören, wird sich das wohl ändern.