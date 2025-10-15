Kate begeistert im perfekten Country-Girl-Look

Prinzessin Kate (43) beweist einmal mehr, warum sie als unangefochtene Stilikone des britischen Königshauses gilt. Beim Besuch der Mallon Farm in Nordirland zeigte sich die Prinzessin von Wales im absoluten Country-Girl-Chic – und ließ Fans weltweit schwärmen.
Noch am selben Tag hatte Kate beim Besuch der Feuerwehr im „Learning and Development College“ in Cookstown in einem eleganten grünen Mantel ihrer Lieblingsmarke Alexander McQueen und kniehohen Stiefeln geglänzt.
Style-Wechsel mit ländlichem Glamour-Faktor
Doch dann kam der schnellste Style-Wechsel des Tages: Innerhalb weniger Stunden verwandelte sich die Prinzessin in ein echtes Landmädchen mit Glamour-Faktor!
Auf der idyllischen Flachsfarm in der Grafschaft Tyrone – wo es um die Wiederbelebung des traditionellen Leinenanbaus geht – sowie zum Besuch eines Cider herstellenden Betriebes, erschien Kate in einem Look, der direkt aus einer BBC-Landserie stammen könnte.
Ihr Outfit: ein langer „Evilyn Birdseye Tweed Rock“ von Ralph Lauren, kombiniert mit einem geflochtenen Ledergürtel, einem schwarzen Rollkragenpullover und einer grauen Strickjacke. Darüber trug sie eine gewachste Barbour-Jacke – der Inbegriff des britischen Country-Stils!
Wie gewohnt setzte die Frau von Prinz William auf dezentes Make-up: warmer Lidschatten, pfirsichfarbene Wangen und ihr Markenzeichen – das strahlende Kate-Lächeln. Ihr Haar trug sie in eng gesteckten Wellen, was den Look perfekt abrundete.
Der Style war jedenfalls perfekt für den Schnupperbesuch in der Landwirtschaft, wo sie sich gemeinsam mit Prinz William zum Mitanpacken einteilen ließ und mit historischen Maschinen Heu schnitt, Äpfel pflückte und zu guter Letzt sogar beim Kuchenbacken half.
Ländliche Wurzeln
Mit diesem Look blieb Kate auch ihren ländlichen Wurzeln treu – schließlich wuchs sie im grünen Berkshire auf. Doch sie verleiht dem Country-Look eine moderne, royale Note, die Fashion-Profis begeistert.
Egal ob glamourös im Abendkleid oder lässig auf der Farm: Kate Middleton beweist immer wieder, dass Stil keine Frage des Ortes ist – sondern der Haltung.
