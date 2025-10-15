Vorteilswelt
Royale Stil-Ikone

Kate begeistert im perfekten Country-Girl-Look

Royals
15.10.2025 08:46

Prinzessin Kate (43) beweist einmal mehr, warum sie als unangefochtene Stilikone des britischen Königshauses gilt. Beim Besuch der Mallon Farm in Nordirland zeigte sich die Prinzessin von Wales im absoluten Country-Girl-Chic – und ließ Fans weltweit schwärmen.

0 Kommentare

Noch am selben Tag hatte Kate beim Besuch der Feuerwehr im „Learning and Development College“ in Cookstown in einem eleganten grünen Mantel ihrer Lieblingsmarke Alexander McQueen und kniehohen Stiefeln geglänzt.

Style-Wechsel mit ländlichem Glamour-Faktor
Doch dann kam der schnellste Style-Wechsel des Tages: Innerhalb weniger Stunden verwandelte sich die Prinzessin in ein echtes Landmädchen mit Glamour-Faktor!

Auf der idyllischen Flachsfarm in der Grafschaft Tyrone – wo es um die Wiederbelebung des traditionellen Leinenanbaus geht – sowie zum Besuch eines Cider herstellenden Betriebes, erschien Kate in einem Look, der direkt aus einer BBC-Landserie stammen könnte. 

Prinzessin Kate ist und bleibt die Queen des Country-Chic! Ihr Auftritt in Nordirland war der Beweis: Niemand trägt Tweed so elegant wie sie.
Prinzessin Kate ist und bleibt die Queen des Country-Chic! Ihr Auftritt in Nordirland war der Beweis: Niemand trägt Tweed so elegant wie sie.(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)
Zuerst zeigte sich Prinzessin Kate in einem eleganten langen Alexander McQueen-Mantel und hochhackigen Stiefeln.
Zuerst zeigte sich Prinzessin Kate in einem eleganten langen Alexander McQueen-Mantel und hochhackigen Stiefeln.(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)
Später schlüpfte sie in eine etwas sportlicheren Look aus Tweed-Rock und gewachster Barbour-Jacke.
Später schlüpfte sie in eine etwas sportlicheren Look aus Tweed-Rock und gewachster Barbour-Jacke.(Bild: AFP/SAMIR HUSSEIN)

Ihr Outfit: ein langer „Evilyn Birdseye Tweed Rock“ von Ralph Lauren, kombiniert mit einem geflochtenen Ledergürtel, einem schwarzen Rollkragenpullover und einer grauen Strickjacke. Darüber trug sie eine gewachste Barbour-Jacke – der Inbegriff des britischen Country-Stils!

Wie gewohnt setzte die Frau von Prinz William auf dezentes Make-up: warmer Lidschatten, pfirsichfarbene Wangen und ihr Markenzeichen – das strahlende Kate-Lächeln. Ihr Haar trug sie in eng gesteckten Wellen, was den Look perfekt abrundete.

Prinzessin Kate trug auch ihren berühmten Verlobungsring sowie vier weitere Erinnerungsringe, ...
Prinzessin Kate trug auch ihren berühmten Verlobungsring sowie vier weitere Erinnerungsringe, die sie im Laufe der Zeit von William zu besonderen Anlässen bekommen hat.(Bild: AP/Pool)
Das Prinzenpaar genoss den Ausflug in die Landwirtschaft sichtlich.
Das Prinzenpaar genoss den Ausflug in die Landwirtschaft sichtlich.(Bild: AP/Pool)

Der Style war jedenfalls perfekt für den Schnupperbesuch in der Landwirtschaft, wo sie sich gemeinsam mit Prinz William zum Mitanpacken einteilen ließ und mit historischen Maschinen Heu schnitt, Äpfel pflückte und zu guter Letzt sogar beim Kuchenbacken half. 

Prinzessin Kate und Prinz William beim Backen von Apfelkuchen und irischem Griddle-Bread.
Prinzessin Kate und Prinz William beim Backen von Apfelkuchen und irischem Griddle-Bread.(Bild: AP/Chris Jackson)
Der Prinz und die Prinzessin beim Äpfel schälen.
Der Prinz und die Prinzessin beim Äpfel schälen.(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)
Prinz William und Prinzessin Kate auf der Mallon Farm
Prinz William und Prinzessin Kate auf der Mallon Farm(Bild: AFP/SAMIR HUSSEIN)
Prinzessin Kate
Prinzessin Kate(Bild: AP/Pool)
Prinzessin Kate und Prinz William lassen sich die Erntemethoden erklären.
Prinzessin Kate und Prinz William lassen sich die Erntemethoden erklären.(Bild: AFP/SAMIR HUSSEIN)
Ohne Scheu probiert Kate den Flachs-Cutter aus.
Ohne Scheu probiert Kate den Flachs-Cutter aus.(Bild: AFP/SAMIR HUSSEIN)
Prinz William und Prinzessin Kate beim Äpfel pflücken.
Prinz William und Prinzessin Kate beim Äpfel pflücken.(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)
Prinz William und Prinzessin Kate beim Äpfel pflücken.
Prinz William und Prinzessin Kate beim Äpfel pflücken.(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)
Prinz William und Prinzessin Kate beim Äpfel pflücken.
Prinz William und Prinzessin Kate beim Äpfel pflücken.(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)

Ländliche Wurzeln
Mit diesem Look blieb Kate auch ihren ländlichen Wurzeln treu – schließlich wuchs sie im grünen Berkshire auf. Doch sie verleiht dem Country-Look eine moderne, royale Note, die Fashion-Profis begeistert.

Egal ob glamourös im Abendkleid oder lässig auf der Farm: Kate Middleton beweist immer wieder, dass Stil keine Frage des Ortes ist – sondern der Haltung.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
