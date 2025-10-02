Milliardendefizit – und keiner will schuld sein

Länder und Gemeinden verfehlen die Finanzziele

Deutlich schlechter als der Bund schneiden hingegen die Länder und insbesondere die Gemeinden (inklusive Wien) ab. Hier haben sich die Annahmen in Summe um knapp 1,4 Milliarden verschlechtert. Das Minus wird jetzt mit über 6,2 Milliarden angenommen.

Laut Hintergrund-Infos und Einschätzungen von Experten gibt es jedoch Unstimmigkeiten zwischen dem Bund und den Ländern. Die eine Seite schiebt der anderen die Verantwortung für die Kosten-Misere zu. Die Länder wollen mehr Geld, trotz angespannter Situation und Kritik am überbordenden „Fö(r)deralismus“ – also doppelten und dreifachen Förderungen. Dies kostet in Summe Milliarden. Hier, so Experten, könnte man eine Menge einsparen.

Marterbauer nimmt die Gemeinden in Schutz: „Ihre Situation ist schwierig, auch weil sie Einnahmen und Ausgaben kaum selbst bestimmen können.“ Der Minister will Verbesserungen. Er zeigt sich auch bezüglich einer Anhebung der Grundsteuer gesprächsbereit.