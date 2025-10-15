Vincent Gross: „Ich war in den britischen Charts“

Und welches Bier ist dein Favorit?

Unser Bier ist einzigartig. Wir machen ständig neue Sorten – vom Gurkenbier bis zum Salted Caramel Stout. Mein Lieblingsbier im Sommer? Ganz klar das Gurkenbier. Klingt komisch, schmeckt aber mega erfrischend.

Jetzt hast du dich auch sogar als Schauspieler probiert – mit einer Gastrolle bei „Rote Rosen“. Wie war das für dich?

Total spannend. Ich hab einen überdrehten Influencer gespielt – komplett anders als ich selbst. (lacht) Es war nur eine kleine Rolle, aber mega aufregend. Ich würde das definitiv gern wieder machen.

Also, könnten wir dich bald bei GZSZ auch sehen?

Wer weiß. Wenn’s passt, wär ich sofort dabei. (lacht)

Zum Schluss: Welchen Rat gibst du jungen Künstlern?

Ganz einfach: Mach das, was euch Spaß macht. Wenn du Musik nur machst, um Erfolg zu haben, hältst du das nicht lange durch. Sei echt, bleib bei dir. Und nutze Social Media – das ist heute das beste Sprungbrett, um gehört zu werden. Aber vor allem: Hab Geduld und gib nicht auf.

Wer nach diesem Interview Lust auf mehr bekommen hat, sollte sich Tickets für Vincent Gross sichern: Der sympathische Musiker ist aktuell mit seiner Band „Die OUZOs“ live unterwegs – erhältlich direkt auf seiner Website www.vincentgross.ch. Im kommenden Jahr führt ihn seine Tour auch mehrfach nach Österreich – unter anderem zu einem Valentins-Konzert und zur Schlagerparty des Jahres in Mörbisch. Unter www.oeticket.com gibt es auch noch einige Karten.