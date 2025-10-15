13 Monate nach Einsturz: Drama in Warteschleife

Vor mittlerweile 13 Monaten starben zwei junge Asylwerber bei einem Deckeneinsturz in Schärding. Seither ist das betroffene Gebäude baubehördlich gesperrt, laufen die Ermittlungen zum Unfallhergang. Diese dürften laut Staatsanwaltschaft allerdings „nicht mehr lange“ dauern.
Es war ein lauter Rumpler, der am 3. September 2024 den Schärdinger Stadtplatz erschütterte. Kurz nach 9 Uhr war damals bei Sanierungsarbeiten in einer Buchhandlung eine rund 20 Quadratmeter große Decke eingestürzt.
