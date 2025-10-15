Vorteilswelt
Böse Hass-Nachrichten:

„Eltern hätten dich Missgeburt abtreiben sollen“

Fußball International
15.10.2025 09:28
DFB-Teamspieler David Raum
DFB-Teamspieler David Raum(Bild: AP/Michael Probst)

„Deine Eltern hätten dich Missgeburt abtreiben sollen“ oder „Verpiss dich, du hässliche Red-Bull-Leipzig-Schwuchtel“: Nachrichten, die nach dem 1:0-Zittersieg gegen Nordirland im Postfach von DFB-Teamspieler David Raum landeten. Der reagierte cool ...

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Linksverteidiger, der am Montag den Assist zum Goldtor von Nick Woltemade beigesteuert hatte, Hass-Nachrichten, die er nach dem Spiel erhalten hatte. 

Nachrichten wie diese bekam David Raum nach dem Länderspiel gegen Nordirland zu lesen.
Nachrichten wie diese bekam David Raum nach dem Länderspiel gegen Nordirland zu lesen.(Bild: Instagram/david.raum)

Raum reagierte cool und hatte lediglich ein „Gute Besserung“ auszurichten. Den 27-Jährigen lassen widerliche Nachrichten wie diese Gott sei Dank kalt und antwortet lieber mit Leistungen auf dem Platz. Gegen Luxemburg hatte Raum am Freitag sein erstes Länderspiel-Tor erzielt, mit der Vorlage im Windsor Park bestätigte der gebürtige Nürnberger nun seine starke Form.

Porträt von krone Sport
krone Sport
