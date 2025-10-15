„Deine Eltern hätten dich Missgeburt abtreiben sollen“ oder „Verpiss dich, du hässliche Red-Bull-Leipzig-Schwuchtel“: Nachrichten, die nach dem 1:0-Zittersieg gegen Nordirland im Postfach von DFB-Teamspieler David Raum landeten. Der reagierte cool ...
In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Linksverteidiger, der am Montag den Assist zum Goldtor von Nick Woltemade beigesteuert hatte, Hass-Nachrichten, die er nach dem Spiel erhalten hatte.
Raum reagierte cool und hatte lediglich ein „Gute Besserung“ auszurichten. Den 27-Jährigen lassen widerliche Nachrichten wie diese Gott sei Dank kalt und antwortet lieber mit Leistungen auf dem Platz. Gegen Luxemburg hatte Raum am Freitag sein erstes Länderspiel-Tor erzielt, mit der Vorlage im Windsor Park bestätigte der gebürtige Nürnberger nun seine starke Form.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.