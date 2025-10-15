„Eltern hätten dich Missgeburt abtreiben sollen“

Raum reagierte cool und hatte lediglich ein „Gute Besserung“ auszurichten. Den 27-Jährigen lassen widerliche Nachrichten wie diese Gott sei Dank kalt und antwortet lieber mit Leistungen auf dem Platz. Gegen Luxemburg hatte Raum am Freitag sein erstes Länderspiel-Tor erzielt, mit der Vorlage im Windsor Park bestätigte der gebürtige Nürnberger nun seine starke Form.