Zwei Männer wegen Mordes in den USA hingerichtet

Shockley hatte im Jahr 2005 den Polizeibeamten Carl Graham vor dessen Wohnort erschossen. Er beharrte bis zuletzt auf seiner Unschuld. Mehrere Berufungen, unter anderem vor dem Obersten Gerichtshof der USA, wurden jedoch abgelehnt.

Zwei weitere Hinrichtungen geplant

In dieser Woche sollen in den USA noch zwei weitere Menschen hingerichtet werden. Am Mittwoch ist im US-Bundesstaat Mississippi die Hinrichtung des 59-jährigen Charles Crawford per Giftspritze geplant. Er hatte im Jahr 1994 die 20-jährige Studentin Kristy Ray vergewaltigt und ermordet.