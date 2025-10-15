Russen rücken vor: Kiew evakuiert frontnahe Dörfer

Invasoren versuchen Einkreisung

Nach Angaben des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) setzten die russischen Streitkräfte ihre Offensivbemühungen in den vergangenen Tagen unvermindert fort, konnten aber zumindest am Dienstag nicht weiter vorrücken. Die Anordnung der Evakuierungen nährt aber Befürchtungen, dass Kupjansk bald fallen könnte. Die Invasoren versuchen offenbar, einen Ring um die Stadt zu ziehen. Russische Angriffe gab es demnach nördlich, nordöstlich, östlich und südöstlich von Kupjansk. Kiewer Truppen wurden laut ISW mit Drohnen attackiert. Noch halten die Verteidiger aber aus.