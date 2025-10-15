„Ich war dem Tod viel näher, als ich erst dachte“

Am 27. Dezember 2024 passiert‘s. Cyprien Sarrazin, im Jänner davor Doppelsieger in Kitzbühel, stürzt im zweiten Training in Bormio auf der „Stelvio“ schwer. Er verliert die Kontrolle, vermutlich ausgelöst durch eine Bodenwelle im Streckenverlauf (beim „Finale“) und wird dadurch in die Luft geschleudert. Der Franzose prallt mehrmals auf der harten Piste auf, rutscht lange, ehe er in den Fangnetzen zum Stillstand kommt. Diagnose: Subduralhämatom — eine Blutung zwischen Schädel und Gehirnhaut (zwischen harter und weicher Hirnhaut). Es war, wie er selbst erzählt, „sehr, sehr knapp“. Im Jänner kann er dann die Intensivstation verlassen. Die folgende Saison ist kein Thema, die jetzt startende 2025/26 lässt er auch aus. Dass er überhaupt wieder weitgehend normal leben kann, bezeichnet er als Wunder.