Gewinnen Sie eines von 10 Anker-Sackerl

Mitmachen & gewinnen

Am 16.10. ist Tag des Brotes – und das muss gefeiert werden! Denn Brot kann so viel mehr, als nur Beilage zu sein. Es ist die perfekte Zutat für zahlreiche kreative Rezepte. Und damit diese richtig gut gelingen, ist die Qualität des Brotes entscheidend. Also mitmachen und schon haben Sie die Chance auf 1 von 10 ANKER Brot-Paketen bestehend aus dem ANKER Brot-Kochbuch „Drauf & Drunter“, einem ANKER Gutschein im Wert von € 25,- für Ihr Lieblingsbrot sowie ein ANKER Stoffgebäcksack zur Aufbewahrung von Brot.