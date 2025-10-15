Gewinnen Sie eines von 10 Anker-Sackerl

Am 16. Oktober wird der Tag des Brots gefeiert und anlässlich dieses Tages verlost die „Krone“ zusammen mit Ankerbrot eines von 10 ANKER-Sackerl.
Für viele Wiener sind zwei Brote untrennbar mit ANKER und ihrer Kindheit verbunden: die beiden Klassiker G’staubter Wecken & Gewürzbauer. Sie haben ganz Wien und Umgebung von klein auf begleitet - durch Schul-Pausen, Sonntags-Frühstücke & Abendessen im Kreis der Familie. Wie keine anderen Brote stehen sie für den vertrauten Geschmack von Kindheit und Familie.
Natürlich besser: Länger saftig, länger frisch.
Kann man diese Klassiker noch besser machen? ANKER meint ja und so haben die erfahrenen Bäcker:innen von ANKER behutsam daran gearbeitet, die Rezepturen weiter zu verfeinern. Das g‘schmackige Ergebnis:
So schmecken G’staubter Wecken & Gewürzbauer heute wie früher – nur noch etwas besser: vertraut im Geschmack, herrlich aromatisch und natürlich länger frisch und saftig.
Mitmachen & gewinnen
Am 16.10. ist Tag des Brotes – und das muss gefeiert werden! Denn Brot kann so viel mehr, als nur Beilage zu sein. Es ist die perfekte Zutat für zahlreiche kreative Rezepte. Und damit diese richtig gut gelingen, ist die Qualität des Brotes entscheidend. Also mitmachen und schon haben Sie die Chance auf 1 von 10 ANKER Brot-Paketen bestehend aus dem ANKER Brot-Kochbuch „Drauf & Drunter“, einem ANKER Gutschein im Wert von € 25,- für Ihr Lieblingsbrot sowie ein ANKER Stoffgebäcksack zur Aufbewahrung von Brot.
Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 20.10, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben Sie als Abonnent des „Krone“-kocht Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche bis zum Teilnahmeschluss es noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
