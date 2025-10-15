Wirbel um Handy: Schüler legt sich mit Direktor an

Genau dieses Verbot war am Dienstagvormittag Auslöser der handfesten Auseinandersetzung an einer Mittelschule im Osten von Innsbruck. Die „Hauptdarsteller“: Ein 15-jähriger Schüler aus dem Irak und der 59-jährige Direktor. Im Zuge der „standardmäßigen Handyabnahme vor Unterrichtsbeginn durch die Lehrerschaft“, sei auch dem jungen Iraker freilich das Mobiltelefon abgenommen worden. Doch das passte diesem gar nicht.