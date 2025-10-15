Sonne meldet sich am Wochenende wieder zurück

Nebel und Hochnebel halten sich am Donnerstag in Becken und Tälern im Süden und Westen Österreich recht hartnäckig. Dichtere Wolken zeigen sich zudem von Oberösterreich Richtung Osten und in der Steiermark. Im Wiener Becken, der Oststeiermark und Teilen des Burgenlandes muss man einmal mehr mit zumindest kurzen Schauern rechnen. Gegen Mittag kann sich allerdings immer wieder die Sonne durch die Wolkendecke kämpfen. Frisch bleibt es stellenweise am Morgen mit Temperaturen von 0 bis 10 Grad. Tagsüber sind zwischen 11 und 18 Grad möglich.