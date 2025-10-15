Trump droht: „… dann würde ich Gianni anrufen“

Verlegung der Austragungsorte?

Angesprochen auf Bostons Bürgermeisterin Michelle Wu sagte Trump, sie sei „radikal links“ und schade ihrer eigenen Stadt. „Wenn jemand einen schlechten Job macht und ich den Eindruck habe, dass die Bedingungen (zur Ausrichtung von WM-Spielen) unsicher sind, dann würde ich Gianni anrufen, den phänomenalen Chef der FIFA, und ich würde sagen: ‘Lass es uns woanders hinverlegen. Und er würde es machen.‘“ Vermutlich wäre Infantino davon zwar nicht begeistert, ergänzte Trump. „Aber er würde es ohne Weiteres machen. Er würde es machen. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, es zu tun.“