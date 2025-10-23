Trump lässt nun gesamten Ostflügel niederwalzen

Trump: Ostflügel soll Ballsaal nicht negativ beeinflussen

Der Saal, dessen Bau laut Trump inzwischen rund 300 Millionen Dollar (rund 275 Millionen Euro) kosten soll, wird Platz für etwa 1000 Gäste bieten. Finanziert werden soll das Projekt ausschließlich über Spenden – durch „großzügige Patrioten, großartige amerikanische Unternehmen und mich selbst“, wie der Präsident auf Truth Social geschrieben hatte. Wer die Spender sind, ist bisher nicht bekannt. Durch die Privatfinanzierung unterliegt der Bau nicht der Aufsicht des Kongresses.