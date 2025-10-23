Vorteilswelt
NBA

Pöltl und Toronto starten mit Sieg in die Saison

US-Sport
23.10.2025 06:50
„Maskenmann“ Jakob Pöltl (li.) siegt zum Auftakt.
„Maskenmann“ Jakob Pöltl (li.) siegt zum Auftakt.(Bild: AFP/TODD KIRKLAND)

Die Toronto Raptors sind am Mittwoch (Ortszeit) mit einem Sieg in die Saison 2025/26 der National Basketball Association (NBA) gestartet. Die Kanadier gewannen zum Auftakt bei den Atlanta Hawks mit 138:118. Österreichs einziger NBA-Profi Jakob Pöltl steuerte 14 Punkte, sechs Rebounds, zwei Assists und einen Block bei. Der 30-jährige Center aus Wien war 22:22 Minuten im Einsatz.

0 Kommentare

Die Raptors sorgten mit einem 45:28 im dritten Viertel samt einem 14:0-Run auf 108:85 gegen Ende des Abschnitts für die Vorentscheidung. Atlanta kam danach nicht mehr näher als auf 20 Punkte heran. Die Kanadier wurden von RJ Barrett mit 25 und Scottie Barnes mit 22 Zählern angeführt.

„Super Saisonstart“
„Super Saisonstart“, kommentierte Pöltl, der weiterhin mit Gesichtsmaske spielte, das Ergebnis. „Wir haben mit viel Intensität und Tempo gespielt und konnten vor allem im dritten Viertel effizient unter dem Korb und in der Transition punkten. In der Defense haben wir gut zusammengearbeitet und in der Offense eine gute Balance gefunden.“

  Die Milwaukee Bucks, am Freitag bei Pöltl und Kollegen am Ontariosee zu Gast, gewannen 133:120 gegen die Washington Wizards. Giannis Antetokounmpo führte die Sieger mit 37 Punkten und 14 Rebounds an.

In Dallas brillierte Victor Wembanyama beim 125:92 der San Antonio Spurs über die Mavericks. Der Jungstar verbuchte 40 Zähler und 15 Rebounds. Die New York Knicks gewannen das Duell zweier Anwärter auf Spitzenplätze in der Eastern Conference mit den Cleveland Cavaliers 119:111. NBA-Rekordmeister Boston Celtics verlor sein Auftaktspiel gegen die von Tyrese Maxey mit 40 Punkten angeführten Philadelphia 76ers 116:117.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Kommentare

