Pöltl und Toronto starten mit Sieg in die Saison

„Super Saisonstart“, kommentierte Pöltl, der weiterhin mit Gesichtsmaske spielte, das Ergebnis. „Wir haben mit viel Intensität und Tempo gespielt und konnten vor allem im dritten Viertel effizient unter dem Korb und in der Transition punkten. In der Defense haben wir gut zusammengearbeitet und in der Offense eine gute Balance gefunden.“