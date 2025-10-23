Kein „Zweikampf“ um einen Elfmeter bei Rapid

Was aber seine kleinste Sorge bleibt: Denn Mbuyi fällt mit einer Muskelverletzung länger aus, zudem gibt es heute weitere Wackelkandidaten. Irgendwie muss Stöger wieder für Stabilität sorgen. Dazu gehört, dass das Defensiv-Zentrum gestärkt wird – eine Chance für Lukas Grgic? Der 30-Jährige war letzte Saison noch ein Führungsspieler, jetzt ist er nur noch Reservist. Martin Ndzie sitzt heute zumindest wieder auf der Bank.