Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Streit bei Pleite

Kein „Zweikampf“ um einen Elfmeter bei Rapid

Fußball National
23.10.2025 08:03
Kara (li.) und Mbuyi, der dann verschoss, stritten um Elfmeter.
Kara (li.) und Mbuyi, der dann verschoss, stritten um Elfmeter.(Bild: GEPA)

„Es war der energischste Zweikampf von uns, das sollte nicht sein.“ Ein genialer Spruch von Peter Stöger. Aber mit einem Körnchen Wahrheit. Daher fand es auch Rapids Trainer nicht lustig. Die finale Szene beim 0:2 gegen den LASK, als Claudy Mbuyi und Ercan Kara um den Elfmeter stritten, wird sich bei Rapid nicht mehr wiederholen. Nach drei verschossenen Strafstößen wird der Schütze ab sofort von Stöger bestimmt.

0 Kommentare

Was aber seine kleinste Sorge bleibt: Denn Mbuyi fällt mit einer Muskelverletzung länger aus, zudem gibt es heute weitere Wackelkandidaten. Irgendwie muss Stöger wieder für Stabilität sorgen. Dazu gehört, dass das Defensiv-Zentrum gestärkt wird – eine Chance für Lukas Grgic? Der 30-Jährige war letzte Saison noch ein Führungsspieler, jetzt ist er nur noch Reservist. Martin Ndzie sitzt heute zumindest wieder auf der Bank.

Lesen Sie auch:
Trainer Peter Stöger
Conference League
LIVE ab 18.45 Uhr: Rapid trifft auf die Fiorentina
23.10.2025
„Muskuläre Verletzung“
Bitter! Rapid-Topscorer Mbuyi fällt lange aus
22.10.2025
Grün-Weiß in der Krise
Rapids Stöger: Ein Körner-Rekord, den keiner will
22.10.2025

Nicht ganz auszuschließen, aber gegen einen Gegner wie Fiorentina wohl Harakiri mit Anlauf, wäre wohl die Umstellung auf eine Dreierkette, auch wenn das „neue“ System in der Team-Pause trainiert wurde.

Die Italiener, heute mit rund 1500 Fans im Schlepptau, verzichteten gestern auf ein Training in Hütteldorf. Die letzte Einheit stieg in der Toskana. Ohne 50-Millionen-Euro-Stürmer Moise Kean. Der Team-Star fällt aus, dennoch ist nicht mit einem Start-Einsatz von Edin Dzeko zu rechnen – das zeigt die Qualität im Kader von „La Viola“. Umso verwunderlicher, dass bei Fiorentina, nach sieben Runden in der Serie A sieglos, laut italienischen Medien kein einziger Mannschaftsteil funktioniert.

Lob für Pioli
Ähnlich wie aktuell bei Rapid. Wo Stöger von Stefano Pioli, seinem heutigen Gegenüber, schwärmt: „Er ist ein überragender Trainer, vor ihm habe ich wahnsinnigen Respekt. Ich wünsche ihm, dass er Fiorentina wieder zum Laufen bringt. Aber erst nach dem Donnerstag.“

Stefano Pioli
Stefano Pioli(Bild: GEPA)

Allerdings hat für Fiorentina der Europacup – anders als früher bei den Italienern – einen hohen Stellenwert. In der Conference League platzte 2023 und 2024 erst im Finale ihr Titeltraum. Umso mehr wird man Rapid heute also ernst nehmen.

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
172.886 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
170.502 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
143.143 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Fußball National
Nach Streit bei Pleite
Kein „Zweikampf“ um einen Elfmeter bei Rapid
Kobald ins ÖFB-Team?
„Träumen darf man, realistisch muss man sein!“
Campus in Wien-Aspern
Keine Beamtenburg! ÖFB startete in die neue Ära
Krone Plus Logo
Parensen-Bilanz
Ein Jahr Chef: „Das hat mich bei Sturm überrascht“
Krone Plus Logo
Ex-Schützling kommt
Dieses Wiedersehen macht Red Bull Salzburg Freude
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf