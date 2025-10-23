Klage gegen Krypto-Plattform wegen Melania-Coin

Weitere Vorwürfe

Gegen Meteora gibt es weitere vor Gericht anhängige Vorwürfe in Bezug auf Kryptowährungen der Plattform. Das Unternehmen nahm auf Anfrage keine Stellung zu den Vorwürfen. Die Kläger gehen der Anklageschrift zufolge nicht davon aus, dass sich Melania Trump selbst schuldig gemacht hat. Sie werfen Meteora vor, die First Lady als Aushängeschild missbraucht zu haben.