Klage gegen Krypto-Plattform wegen Melania-Coin

Investoren haben Klage gegen die Betreiber einer Plattform eingereicht, auf der die Kryptowährung von US-First-Lady Melania Trump gehandelt wurde. Die Investoren werfen der Plattform Meteora vor, die Kurse zur eigenen Bereicherung gezielt manipuliert zu haben, wie die am Dienstag vor einem Gericht in New York eingereichte Klageschrift zeigt.
Demnach haben die Meteora-Chefs zunächst auf indirektem Wege große Mengen der $Melania genannten Währung erworben, diese über Komplizen verkaufen lassen und einen Preissturz herbeigeführt. Meteora hatte die $Melania-Währung am 19. Jänner, einen Tag vor der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump, auf den Markt gebracht.
Ursprünglich kostete der virtuelle Melania-Dollar nur ein paar Cents, innerhalb von Stunden stieg sein Wert auf 13,73 Dollar. Kurze Zeit später sank der Kurs jedoch wieder. Derzeit ist ein $Melania für rund 10 US-Cent zu haben.
Weitere Vorwürfe
Gegen Meteora gibt es weitere vor Gericht anhängige Vorwürfe in Bezug auf Kryptowährungen der Plattform. Das Unternehmen nahm auf Anfrage keine Stellung zu den Vorwürfen. Die Kläger gehen der Anklageschrift zufolge nicht davon aus, dass sich Melania Trump selbst schuldig gemacht hat. Sie werfen Meteora vor, die First Lady als Aushängeschild missbraucht zu haben.
Wie die „Financial Times“ in der vergangenen Woche berichtete, hat die Trump-Familie im Zusammenhang mit Produkten, die mit Kryptowährungen zu tun haben, in den vergangenen zwölf Monaten Gewinne vor Steuern in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar gemacht. Kurz vor seinem Amtsantritt hatte Trump auch die Kryptowährung $TRUMP eingeführt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.