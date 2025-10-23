Blutspur führte Wanderer zu verletzter Deutscher

Trinkflasche und Blutspur

Schon kurz nach Beginn ihres Abstiegs fiel den beiden Bergsteigern eine volle Trinkflasche auf, die mitten auf dem Weg lag. Nach etwa weiteren 40 Höhenmetern bergwärts entdeckten sie plötzlich deutliche Blutspuren am Steig. In Sorge um eine verletzte Person suchten sie daraufhin das Gelände ab und wurden fündig: Abseits vom Pfad fanden sie eine schwer verletzte, nicht ansprechbare Frau vor.