Ski-Drama! Olympia-Aus ist nun traurige Gewissheit

Jetzt ist es traurige Gewissheit: Marta Bassino, eine der größten Ski-Hoffnungen Italiens, wird die Heim-Winterspiele verpassen!
Wie krone.at berichtete, kam die 29-Jährige im Training auf einem relativ flachen Abschnitt auf der Piste im Schnalstal in Südtirol zu Sturz. Dabei zog sich die italienische Ski-Hoffnung nicht nur eine Fraktur des Schienbeinkopfes am linken Knie zu, sondern riss sich auch das Innenband. Noch am Mittwochabend wurde Bassino in Mailand operiert.
Damit steht ihr Olympia-Aus fest. Wie Italiens Skiverband mitteilt, wird Bassino frühestens in vier bis sechs Monaten wieder auf Skiern stehen können.
Gastgeberland im Verletzungspech
Kurz vor dem Saisonstart am Wochenende in Sölden, wo Bassino am Samstag an den Start gehen hätte sollen, gibt’s also nächste Hiobsbotschaft für die Italiener. Bei den Heim-Winterspielen in Cortina d‘Ampezzo wollte sie eigentlich nach einer verkorksten Saison wieder an ihre alten Erfolge anknüpfen. Immerhin hat Bassino bereits sieben Weltcup-Rennen gewonnen und zwei Weltmeistertitel erobert.
Neben ihr muss auch Teamkollegin Marta Rossetti verletzungsbedingt beim Saison-Highlight zuschauen. Zudem zittert Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone nach ihrer schweren Verletzung auch um ihren großen Traum von Olympia …
