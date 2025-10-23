Ski-Drama! Olympia-Aus ist nun traurige Gewissheit

Gastgeberland im Verletzungspech

Kurz vor dem Saisonstart am Wochenende in Sölden, wo Bassino am Samstag an den Start gehen hätte sollen, gibt’s also nächste Hiobsbotschaft für die Italiener. Bei den Heim-Winterspielen in Cortina d‘Ampezzo wollte sie eigentlich nach einer verkorksten Saison wieder an ihre alten Erfolge anknüpfen. Immerhin hat Bassino bereits sieben Weltcup-Rennen gewonnen und zwei Weltmeistertitel erobert.