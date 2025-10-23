Alkolenker rammte Biker, Vertuschung ging schief

Anderes Fahrzeug an der Unfallstelle platziert

An sich schon ein folgenschweres Delikt, doch der Angeklagte machte es noch schlimmer: Er stellte den nicht zugelassenen Dacia zur Seite und platzierte den Mitsubishi seines Arbeitgebers am Unfallort. Um das Ganze glaubhafter zu machen, riss er bei diesem Fahrzeug auch noch den Seitenspiegel ab. „Ein Riesenfehler“, bekannte der Verteidiger, während der 52-Jährige stumm nickte.