Deutsche Ski-Hoffnung stürzt und zeigt Crash-Video

Sofort ging’s ins Spital, wo ihre lädierte Nase behandelt wurde. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten, zahlreiche Ski-Kollegen wünschten dem Pechvogel gute Besserung. Immerhin: Bis zum ersten Abfahrtsrennen der neuen Saison in St. Moritz am 12. Dezember hat die Speed-Spezialistin noch ein wenig Zeit.