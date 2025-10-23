Vorteilswelt
Posting aus dem Spital

Deutsche Ski-Hoffnung stürzt und zeigt Crash-Video

Ski Alpin
23.10.2025 07:26
Kira Weidle-Winkelmann verletzte sich bei einem Trainingssturz.
Kira Weidle-Winkelmann verletzte sich bei einem Trainingssturz.(Bild: Krone KREATIV/APA/EXPA, instagram.com/kiraweidle)

Rückschlag für Kira Weidle-Winkelmann: Deutschlands Ski-Hoffnung ist kurz vor dem Saisonstart im Training gestürzt.

0 Kommentare

Bei der Vorbereitung auf die neue Saison hat ein Ausrutscher schmerzhafte Folgen. Wie ein Video (unten nach rechts wischen) auf dem Instagram-Kanal der 29-Jährigen zeigt, verlor Weidle-Winkelmann im Training die Balance und krachte anschließend mit dem Gesicht gegen eine Torstange.

Sofort ging’s ins Spital, wo ihre lädierte Nase behandelt wurde. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten, zahlreiche Ski-Kollegen wünschten dem Pechvogel gute Besserung. Immerhin: Bis zum ersten Abfahrtsrennen der neuen Saison in St. Moritz am 12. Dezember hat die Speed-Spezialistin noch ein wenig Zeit.

Schlägt sie erneut in Cortina zu?
Weidle-Winkelmann zählt in der Olympia-Saison zu den größten deutschen Hoffnungen. An Cortina hat sie jedenfalls gute Erinnerungen: 2021 feierte sie bei der WM mit der Silbermedaille den bisher größten Erfolg in ihrer Karriere.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Kommentare

Top-3

Gelesen

Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
169.446 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
164.233 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
131.819 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
