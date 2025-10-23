Deutsche Ski-Hoffnung stürzt und zeigt Crash-Video

Rückschlag für Kira Weidle-Winkelmann: Deutschlands Ski-Hoffnung ist kurz vor dem Saisonstart im Training gestürzt.
Bei der Vorbereitung auf die neue Saison hat ein Ausrutscher schmerzhafte Folgen. Wie ein Video (unten nach rechts wischen) auf dem Instagram-Kanal der 29-Jährigen zeigt, verlor Weidle-Winkelmann im Training die Balance und krachte anschließend mit dem Gesicht gegen eine Torstange.
Sofort ging’s ins Spital, wo ihre lädierte Nase behandelt wurde. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten, zahlreiche Ski-Kollegen wünschten dem Pechvogel gute Besserung. Immerhin: Bis zum ersten Abfahrtsrennen der neuen Saison in St. Moritz am 12. Dezember hat die Speed-Spezialistin noch ein wenig Zeit.
Schlägt sie erneut in Cortina zu?
Weidle-Winkelmann zählt in der Olympia-Saison zu den größten deutschen Hoffnungen. An Cortina hat sie jedenfalls gute Erinnerungen: 2021 feierte sie bei der WM mit der Silbermedaille den bisher größten Erfolg in ihrer Karriere.
