Song Contest: ORF kritisiert Druck von Parteien

Vorbereitungen im Zeitplan

Verzögerungen habe es durch die Diskussionen der vergangenen Wochen nicht gegeben. „Die Vorbereitungen laufen extrem gut. Wir sind sehr gut im Zeitplan, weil wir schon von einst wissen, wie wichtig es ist, am ersten Tag mit der Arbeit zu beginnen“, sagt der ORF-Chef Weißmann. Das ESC-Kernteam des ORF hat sich im Funkhaus in der Argentinierstraße eingerichtet und wird noch weiter wachsen, je näher der ESC rückt.