Nachwuchs-Rennläuferin stürzt in Gletscherspalte

In 6 Metern Tiefe auf Felsen aufgeschlagen

„Das Kind missachtete die Anweisungen des 40-jährigen Trainers und fuhr mit den Skiern auf der Anfahrt zur Trainingsstrecke im Bereich der roten Piste Nummer 9 in den ungesicherten Skiraum in 3100 Metern Höhe, worauf es in eine Gletscherspalte fiel und in sechs Metern Tiefe an einem Felsen zu liegen kam“, heißt es vonseiten der Polizei.