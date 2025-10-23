„Träumen darf man, realistisch muss man sein!“

Obwohl bei der Wiener Austria ausgebildet, hat es für ihn nie zu einem Einsatz im Einser-Team der Veilchen in der Bundesliga gereicht und auch der Aufstiegstraum mit dem SC Wiener Neustadt ist auf den letzten Drücker brutal zerplatzt worden – Christoph Kobald erzählt in Teil 2 des großen sportkrone.at-Interviews davon, dass er mit seiner Laufbahn vor allem nach seinem Wechsel zum großen deutschen Traditionsverein Karlsruher SC dennoch sehr zufrieden sein kann. Und auch wenn der inzwischen seine 8. (!) Saison in Folge beim KSC verbringende Wiener bisher noch nie in Österreichs Nationalteam einberufen worden ist, völlig ausschließen mag er diesen großen Karriere-Schritt trotzdem nicht …