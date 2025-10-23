Österreicher kauften fast ein Drittel mehr Häuser

Real sind die Eigenheime günstiger geworden

Betrachtet man die Preisentwicklung, ging es im ersten Halbjahr (nominal) im Österreichschnitt mit einem Plus von 2,2 Prozent weiter leicht aufwärts. Ein typischen Einfamilienhaus kostet in Österreich rund 337.000 Euro – mit regionalen Unterschieden. Während es im Burgenland beispielsweise „nur“ knapp 200.000 Euro sind, zahlt man in westlichen Bundesländern und auch in Wien (auch wenn die Preisen sanken) deutlich über eine halbe Million Euro im Schnitt. In diesen teureren Bundesländern sind seit 2024 die Preise jedoch deutlich nach unten gegangen (siehe Grafik).