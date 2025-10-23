Kim Kardashian versext im Campbell-Dress Premiere

Erste Serien-Hauptrolle für Kardashian

Kim Kardashian befindet sich gerade auf großer Promo-Tour für ihre Anwaltsserie „All‘s Fair“, in der sie in ihrer allerersten Hauptrolle zu sehen sein wird. In der Disney+-Serie verwandelt sich die Reality-Beauty nämlich in die taffe Scheidungsanwältin Allura Grant. Neben Kardashian sind auch Stars wie Sarah Paulson, Glenn Close und Naomi Watts zu sehen.