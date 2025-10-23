Kim Kardashian versext im Campbell-Dress Premiere

Derzeit vergeht fast kein Tag, an dem Kim Kardashian nicht mit einem heißen Luxus-Look für Schlagzeilen sorgt. Ihr neuester, modischer Coup: ein schwarzes Lederkleid, in dem vor wenigen Wochen noch Naomi Campbell über den Laufsteg geschwebt ist.
Einen Tag nach ihrem 45. Geburtstag sorgte Kim Kardashian bei der Premiere von „All‘s Fair“ in London erneut für Blitzlichtgewitter. Denn nach ihrem hellblauen Vintage-Look aus Paris schlüpfte die Reality-TV-Queen und jetzt auch Serien-Beauty in ein Kleid, das direkt vom Laufsteg stammt und heißer nicht sein könnte.
Look kommt direkt vom Laufsteg
Aber nicht nur das: Niemand Geringeres als Topmodel Naomi Campbell schwebte in dem schwarzen Korsett-Kleid aus Leder bei der Modenschau von Dilara Findikoglu vor wenigen Wochen in London über den Laufsteg.
Das sexy Stück, das Kim Kardashians Dekolleté sowie ihre Sanduhrfigur wieder einmal perfekt in Szene setzte, stammt aus der Spring/Summer-Kollektion für 2026 der türkischen Designerin, die den klingenden Namen „Cage of Innocence“ trägt.
Zuvor hat das sexy Dress Naomi Campbell am Laufsteg getragen, hier können Sie sich durch die Bilder des Runway-Auftritts klicken:
Kardashian als heißer Vamp
Und Kim Kardashian ließ sich komplett auf den Campbell-Look ein, stylte das schwarze Wow-Dress wie das Topmodel mit einem schwarzen Schal sowie zahlreichen Silberketten und schwarzen Lederstiefeln – und verwandelte sich damit in einen heißen Vamp!
Nur auf die schwarze Bolerojacke und die passenden Handschuhe verzichtete Kardashian für ihren Glamour-Auftritt. Und anders als Campbell stylte Kim ihre dunkle Mähne in einen strengen Dutt, um ihrem verführerischen Make-up noch mehr Raum zu bieten.
Mit dabei am Red Carpet war auch wieder Momager Kris Jenner, die sich dieses Mal für einen verhältnismäßig schlichten Look in Schwarz mit weißem Kragen entschieden hatte. Wohl, um ihrer Tochter nicht wieder die Show zu stehlen ...
Erste Serien-Hauptrolle für Kardashian
Kim Kardashian befindet sich gerade auf großer Promo-Tour für ihre Anwaltsserie „All‘s Fair“, in der sie in ihrer allerersten Hauptrolle zu sehen sein wird. In der Disney+-Serie verwandelt sich die Reality-Beauty nämlich in die taffe Scheidungsanwältin Allura Grant. Neben Kardashian sind auch Stars wie Sarah Paulson, Glenn Close und Naomi Watts zu sehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.