Hotter Vamp-Style!

Kim Kardashian versext im Campbell-Dress Premiere

Star-Style
23.10.2025 07:51
Kim Kardashian schlüpfte in einen Runway-Look von Naomi Campbell. Aber welcher Beauty steht es ...
Kim Kardashian schlüpfte in einen Runway-Look von Naomi Campbell. Aber welcher Beauty steht es besser?(Bild: EPA/ANDY RAIN)

Derzeit vergeht fast kein Tag, an dem Kim Kardashian nicht mit einem heißen Luxus-Look für Schlagzeilen sorgt. Ihr neuester, modischer Coup: ein schwarzes Lederkleid, in dem vor wenigen Wochen noch Naomi Campbell über den Laufsteg geschwebt ist.

Einen Tag nach ihrem 45. Geburtstag sorgte Kim Kardashian bei der Premiere von „All‘s Fair“ in London erneut für Blitzlichtgewitter. Denn nach ihrem hellblauen Vintage-Look aus Paris schlüpfte die Reality-TV-Queen und jetzt auch Serien-Beauty in ein Kleid, das direkt vom Laufsteg stammt und heißer nicht sein könnte.

Look kommt direkt vom Laufsteg
Aber nicht nur das: Niemand Geringeres als Topmodel Naomi Campbell schwebte in dem schwarzen Korsett-Kleid aus Leder bei der Modenschau von Dilara Findikoglu vor wenigen Wochen in London über den Laufsteg.

Kim Kardashian sorgte bei der „All‘s Fair“-Premiere in London für ein Blitzlichtgewitter.
Kim Kardashian sorgte bei der „All‘s Fair“-Premiere in London für ein Blitzlichtgewitter.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Das schwarze Designerkleid setzte die Kurven der 45-Jährigen großartig in Szene.
Das schwarze Designerkleid setzte die Kurven der 45-Jährigen großartig in Szene.(Bild: EPA/ANDY RAIN)

Das sexy Stück, das Kim Kardashians Dekolleté sowie ihre Sanduhrfigur wieder einmal perfekt in Szene setzte, stammt aus der Spring/Summer-Kollektion für 2026 der türkischen Designerin, die den klingenden Namen „Cage of Innocence“ trägt.

Zuvor hat das sexy Dress Naomi Campbell am Laufsteg getragen, hier können Sie sich durch die Bilder des Runway-Auftritts klicken:

Kardashian als heißer Vamp
Und Kim Kardashian ließ sich komplett auf den Campbell-Look ein, stylte das schwarze Wow-Dress wie das Topmodel mit einem schwarzen Schal sowie zahlreichen Silberketten und schwarzen Lederstiefeln – und verwandelte sich damit in einen heißen Vamp!

Nur auf die schwarze Bolerojacke und die passenden Handschuhe verzichtete Kardashian für ihren Glamour-Auftritt. Und anders als Campbell stylte Kim ihre dunkle Mähne in einen strengen Dutt, um ihrem verführerischen Make-up noch mehr Raum zu bieten.

(Bild: EPA/ANDY RAIN)

Mit dabei am Red Carpet war auch wieder Momager Kris Jenner, die sich dieses Mal für einen verhältnismäßig schlichten Look in Schwarz mit weißem Kragen entschieden hatte. Wohl, um ihrer Tochter nicht wieder die Show zu stehlen ...

Lesen Sie auch:
Spitze und kein BH!
Naomi Watts stahl Kim Kardashian glatt die Show
22.10.2025
Ist schon Halloween?
Kim Kardashian schockt mit bizarrem Masken-Look
19.10.2025

Erste Serien-Hauptrolle für Kardashian
Kim Kardashian befindet sich gerade auf großer Promo-Tour für ihre Anwaltsserie „All‘s Fair“, in der sie in ihrer allerersten Hauptrolle zu sehen sein wird. In der Disney+-Serie verwandelt sich die Reality-Beauty nämlich in die taffe Scheidungsanwältin Allura Grant. Neben Kardashian sind auch Stars wie Sarah Paulson, Glenn Close und Naomi Watts zu sehen.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
