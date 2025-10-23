Vorteilswelt
Mitmachen & gewinnen

Tickets für „Dracula – Die Auferstehung" gewinnen

Gewinnspiele
23.10.2025 08:00

Am 30. Oktober und damit passend zu Halloween kommt der gefürchtete bluttrinkende Graf aus Transsilvanien wieder auf die große Leinwand und passend zum Filmstart verlosen wir Kinogutscheine zum Film sowie den Gothic Klassiker „Dracula“ 

0 Kommentare

Im 15. Jahrhundert wendet sich der transilvanische Prinz Vlad II, Graf von Drācul (Caleb Landry Jones), nach dem grausamen Verlust seiner angebeteten Frau Elisabeta (Zoë Bleu), voller Zorn von der Kirche ab. In seiner unbändigen Trauer tötet er einen Priester, verflucht Gott – und wird zum ewigen Leben verdammt. Er wird zu Dracula.

Als bluttrinkender Vampir muss er fortan durch die Jahrhunderte irren. Dracula ist von der finsteren Hoffnung besessen, irgendwann mit seiner großen Liebe wiedervereint zu sein. 400 Jahre später scheint er sie in Paris gefunden zu haben, in Gestalt der verführerischen Mina (Zoë Bleu).

Mitmachen und gewinnen 
Mit der „Krone“ haben zwei Gewinner nun zum Filmstart die Chance zwei Kinotickets und je einmal den Gothic Klassiker „Dracula“ vom Morawa Verlag zu gewinnen.

(Bild: PHOTO SHANNA BESSON © 2025 LBP – EUROPACORP – TF1 FILMS PRODUCTION – SND/ LEONINE Studios/ Constantin Film Österreich)

Einfach das untenstehende Formular noch ausfülllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 30. Oktober, 09:00 Uhr

