„Glasfaser-Internet ist am Land unverzichtbar“

Masterplan für Wien

In der Stadt spricht Flatscher von einer „Wohlstandsverwahrlosung“, während es am Land noch „echte Armut“ gäbe. Gemeint ist damit, dass die Nutzer in der Stadt durch die vorhandene Infrastruktur durch TV-Kabel bereits eine gute Internetversorgung haben und die Notwendigkeit für ein Glasfasernetz nicht sehen. Am Land, wo es noch viele Gebiete mit mittelmäßiger Internetversorgung gibt, sind die Kunden eher bereit, sich für die Glasfaserlegung einzusetzen. Deshalb bestünde in der Stadt die Gefahr, dass man mit den Anschlüssen zu spät beginnt. Martin Wachutka, Ofaa-Vizepräsident und Geschäftsführer von Breitband OÖ setzt deshalb auf einen Masterplan für Wien, bei dem konkret über die gesamte Stadt festgelegt wird, wie die Infrastruktur aussehen sollte oder könnte.