Paukenschlag! Vanessa Herzog pfeift auf Weltcup

Olympia-Qualifikation wohl in der Tasche

Ein Plan, der Vanessa schon vor vier Jahren fast zu einer Olympia-Medaille geführt hätte. Nach einem Bandscheibenvorfall sauste sie in Peking im 500er auf den vierten Platz. Aufgrund der beiden Weltcups in Nordamerika gelaufenen Zeiten sollte die Sprint-Rakete die Olympiaqualifikation über 500 m und 1000 m in der Tasche haben.