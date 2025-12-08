Paukenschlag! Vanessa Herzog pfeift auf Weltcup

Im holländischen Heerenveen kam die Wahl-Ferlacherin Vanessa Herzog nicht über den 18. Rang hinaus. Nun folgt ein drastischer Schritt: Die 30-Jährige steigt mit sofortiger Wirkung aus dem Weltcup aus.
„Die Diskrepanz zwischen gutem Training und schlechten Rennen ist zu groß“, waren sich Vanessa Herzog und Trainer-Ehemann Tom Herzog nach dem 18. Platz im 1000er beim Eisschnelllauf-Weltcup im holländischen Heerenveen einig.
Auch die EM lässt Herzog aus
Die Ex-Weltmeisterin (500 m) steigt mit sofortiger Wirkung aus dem laufenden Weltcup aus, zudem wird die 30-jährige Wahl-Ferlacherin auch auf einen Start bei der EM im polnischen Tomaszów Mazowiecki (9. bis 11. Jänner) verzichten: „Wir legen unseren Fokus ganz auf die Olympischen Spiele im Feber.“
Olympia-Qualifikation wohl in der Tasche
Ein Plan, der Vanessa schon vor vier Jahren fast zu einer Olympia-Medaille geführt hätte. Nach einem Bandscheibenvorfall sauste sie in Peking im 500er auf den vierten Platz. Aufgrund der beiden Weltcups in Nordamerika gelaufenen Zeiten sollte die Sprint-Rakete die Olympiaqualifikation über 500 m und 1000 m in der Tasche haben.
Teilnahme bei den Staatsmeisterschaften
Ganz ohne Wettkämpfe wird es bis Olympia aber nicht gehen. Neben Testrennen im bayrischen Inzell wird Vanessa erstmals seit sechs Jahren wieder die Staatsmeisterschaften bestreiten.
