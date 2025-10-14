Vorteilswelt
Gewagte Amtsübergabe

Nach 22 Jahren pokert Ortschef nun beim Rücktritt

Oberösterreich
14.10.2025 11:20
Nach 22 Jahren mit viel Arbeit verabschiedet sich Erich Rippl in den Ruhestand.
Nach 22 Jahren mit viel Arbeit verabschiedet sich Erich Rippl in den Ruhestand.(Bild: Gemeinde)

Ein Spiel mit dem Feuer wagt der Lengauer Langzeit-Bürgermeister Erich Rippl. Er verabschiedet sich am 23. Oktober aus der Politik. Seit über einem Jahr schult er seinen Wunschnachfolger Oliver Wähner ein. Dass der derzeitige Orts-Vize im Bürgermeister-Sessel Platz nehmen wird, ist aber nicht fix. 

In Lengau in Oberösterreich neigt sich eine Ära dem Ende zu. Nach 22 Jahren im Amt wird Bürgermeister Erich Rippl nächste Woche im Gemeinderat seinen Rücktritt bekannt geben und „Vize“ Oliver Wähner ins Rennen für die höchste Aufgabe in der 5100-Einwohner-Gemeinde schicken.

