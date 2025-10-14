Nach 22 Jahren pokert Ortschef nun beim Rücktritt

Ein Spiel mit dem Feuer wagt der Lengauer Langzeit-Bürgermeister Erich Rippl. Er verabschiedet sich am 23. Oktober aus der Politik. Seit über einem Jahr schult er seinen Wunschnachfolger Oliver Wähner ein. Dass der derzeitige Orts-Vize im Bürgermeister-Sessel Platz nehmen wird, ist aber nicht fix.