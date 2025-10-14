Kokain und Cannabis im Blut: Probeschein ist weg

Ein 21-jähriger Probeführerscheinbesitzer musste nach einem positiven Drogentest den Führerschein wieder abgeben. Der Linzer lenkte am Montag gegen 16.50 Uhr seinen PKW auf der L1390a in Fahrtrichtung zur PlusCity in Pasching. Der Lenker wurde aufgrund seiner Fahrweise von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Dabei konnten eindeutige Merkmale einer Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt werden – Kokain und Cannabis.



Fahruntauglichkeit festgestellt

Ein freiwillig durchgeführter Test lieferte ein positives Ergebnis. Daraufhin wurde der Lenker einer klinischen Untersuchung vorgeführt. Dabei konnte durch eine Ärztin die Fahruntauglichkeit festgestellt werden. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.