Mühlviertler Betrieb

Baufirma ist drei Jahre nach der Gründung pleite

Oberösterreich
14.10.2025 16:19
Die Mühlviertler Baufirma Dialog Haus ist in Konkurs.
Die Mühlviertler Baufirma Dialog Haus ist in Konkurs.(Bild: Birbaumer Christof)

Die Konjunkturflaute, hohe Zinsen und Kosten sowie der Nachfragerückgang nach Immobilien – das hat laut Angaben des Unternehmens in OÖ zur Pleite geführt. Am Dienstag wurde über die Mühlviertler Baufirma Dialog Haus ein Konkursverfahren eröffnet.

0 Kommentare

Die Dialog Haus Mal2 Bau GmbH aus St. Oswald bei Freistadt wurde 2022 gegründet. Hauptgeschäft des Unternehmens ist das reglementierte Gewerbe des Hochbaus, dazu ist die Firma auch noch in der Erschließung von Grundstücken sowie als Bauträger tätig.

Am Dienstag wurde auf Antrag des Unternehmens ein Konkursverfahren eröffnet. Die genaue Höhe der Schulden ist noch unklar: Dem Gläubigerschutzverband AKV Europa sind Verbindlichkeiten in Höhe von 1,4 Millionen Euro bekannt, laut Creditreform belaufen sich die Schulden auf rund 1,8 Millionen Euro. Rund 70 Gläubiger sind betroffen.

Betrieb bereits eingestellt
Als Gründe für die Insolvenz führt das Unternehmen laut AKV Europa einerseits die Konjunkturflaute, stark gestiegene Zinsen, die hohe Inflation sowie den Nachfragerückgang nach Immobilien an. Andererseits seien die gestiegenen Preise für Baumaterialien wie Stahl, Beton und Holz belastend gewesen, denn diese zusätzlichen Kosten habe man nur teilweise an die Kunden weitergeben können.

Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant, die Baufirma hat ihren operativen Geschäftsbetrieb bereits eingestellt.

