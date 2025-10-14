Pleite: Kultlokal sperrt endgültig nicht mehr auf

Bereits im Vorjahr in finanzieller Schieflage

Im Mai 2024 war das Lokal in finanzielle Schieflage geraten und hatte ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Damals hatte man noch gehofft, mit Hilfe eines Sanierungsplans, dem treuen Stammpublikum und den Erlösen aus dem laufenden Betrieb das Ruder herumreißen zu können. Die angebotene Sanierungsquote von 20 Prozent sah eine Barquote von 15 % und zwei Teilquoten von jeweils 2,5 % vor – letztere sollte im August 2026 beglichen werden. Doch dazu wird es nun nicht mehr kommen.