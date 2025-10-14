Pleite: Kultlokal sperrt endgültig nicht mehr auf

Nach der ersten Insolvenz im Vorjahr keimte Hoffnung auf – mit Sanierungsplan und treuem Stammpublikum wollte sich das Kultlokal „Walkers“ am Linzer Hauptplatz zurückkämpfen. Doch die wirtschaftliche Realität war stärker: Vor allem massive Umsatzeinbrüche führten nun zum endgültigen Aus.
Über das Kultlokal „Walkers“ am Hauptplatz wurde auf eigenen Antrag ein Konkursverfahren am Linzer Landesgericht eröffnet. Bereits im Vorjahr hatte das Unternehmen ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt.
Bereits im Vorjahr in finanzieller Schieflage
Im Mai 2024 war das Lokal in finanzielle Schieflage geraten und hatte ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Damals hatte man noch gehofft, mit Hilfe eines Sanierungsplans, dem treuen Stammpublikum und den Erlösen aus dem laufenden Betrieb das Ruder herumreißen zu können. Die angebotene Sanierungsquote von 20 Prozent sah eine Barquote von 15 % und zwei Teilquoten von jeweils 2,5 % vor – letztere sollte im August 2026 beglichen werden. Doch dazu wird es nun nicht mehr kommen.
2024: Corona-Nachwehen
Die erste Insolvenz hatte der Kreditschutzverband KSV1870 mit mehreren Faktoren begründet: massive Umsatzeinbrüche in Folge der Corona-Pandemie, kombiniert mit Kostenexplosionen bei Energie, Personal und Wareneinsatz aufgrund der Energiekrise. Die Passiva beliefen sich auf rund 231.000 Euro, die Aktiva auf lediglich etwa 72.000 Euro. Damals waren 21 Gläubiger und ebenso viele Dienstnehmer betroffen.
Ursprünglich Weiterführung geplant
Trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten wollte man das Lokal ursprünglich weiterführen und eine Lösung im Sinne aller Beteiligten finden. Doch der Turnaround blieb aus. Im aktuellen Insolvenzantrag wird nun als Hauptgrund für das endgültige Scheitern ein Umsatzrückgang von bis zu 20 Prozent genannt – zu wenig, um die nötigen Deckungsbeiträge zu erzielen und den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten. Eine Weiterführung ist nun nicht mehr geplant.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.