Bestand seit 1999

Pleite: Kultlokal sperrt endgültig nicht mehr auf

Oberösterreich
14.10.2025 17:21
Symbolbild: Im Walkers am Linzer Hauptplatz wird nichts mehr ausgeschenkt.
Symbolbild: Im Walkers am Linzer Hauptplatz wird nichts mehr ausgeschenkt.(Bild: S-MOTIVE)

Nach der ersten Insolvenz im Vorjahr keimte Hoffnung auf – mit Sanierungsplan und treuem Stammpublikum wollte sich das Kultlokal „Walkers“ am Linzer Hauptplatz zurückkämpfen. Doch die wirtschaftliche Realität war stärker: Vor allem massive Umsatzeinbrüche führten nun zum endgültigen Aus.

Über das Kultlokal „Walkers“ am Hauptplatz wurde auf eigenen Antrag ein Konkursverfahren am Linzer Landesgericht eröffnet. Bereits im Vorjahr hatte das Unternehmen ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. 

Bereits im Vorjahr in finanzieller Schieflage
Im Mai 2024 war das Lokal in finanzielle Schieflage geraten und hatte ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Damals hatte man noch gehofft, mit Hilfe eines Sanierungsplans, dem treuen Stammpublikum und den Erlösen aus dem laufenden Betrieb das Ruder herumreißen zu können. Die angebotene Sanierungsquote von 20 Prozent sah eine Barquote von 15 % und zwei Teilquoten von jeweils 2,5 % vor – letztere sollte im August 2026 beglichen werden. Doch dazu wird es nun nicht mehr kommen.

2024: Corona-Nachwehen
Die erste Insolvenz hatte der Kreditschutzverband KSV1870 mit mehreren Faktoren begründet: massive Umsatzeinbrüche in Folge der Corona-Pandemie, kombiniert mit Kostenexplosionen bei Energie, Personal und Wareneinsatz aufgrund der Energiekrise. Die Passiva beliefen sich auf rund 231.000 Euro, die Aktiva auf lediglich etwa 72.000 Euro. Damals waren 21 Gläubiger und ebenso viele Dienstnehmer betroffen.

Umsatzeinbruch
Linzer Kultlokal schlitterte nun in die Pleite
08.05.2024

Ursprünglich Weiterführung geplant
Trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten wollte man das Lokal ursprünglich weiterführen und eine Lösung im Sinne aller Beteiligten finden. Doch der Turnaround blieb aus. Im aktuellen Insolvenzantrag wird nun als Hauptgrund für das endgültige Scheitern ein Umsatzrückgang von bis zu 20 Prozent genannt – zu wenig, um die nötigen Deckungsbeiträge zu erzielen und den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten. Eine Weiterführung ist nun nicht mehr geplant.

Im Innviertel
Drei Verletzte beim „Schlichten“ von Hundekampf
Bestand seit 1999
Pleite: Kultlokal sperrt endgültig nicht mehr auf
Aber Geschäfte sterben
Spielsachen trotzen dem Smartphone immer noch
Mühlviertler Betrieb
Baufirma ist drei Jahre nach der Gründung pleite
Krone Plus Logo
Experte gibt Tipps
So wird Pensionsantritt nicht zum Beziehungskiller
Folgen Sie uns auf