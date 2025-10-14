Spielsachen trotzen dem Smartphone immer noch

Anzahl der Geschäfte schrumpft

Dennoch schrumpft die Branche: Die Anzahl der Geschäfte im Papier- und Spielwarenhandel sank in Oberösterreich von 381 im Jahr 2015 auf 271 im Vorjahr – ein Minus von 29 Prozent. „Viele Geschäfte werden einfach geschlossen, weil es keine Nachfolger gibt“, sagt Berger. Weitere Ursachen seien die steigenden Kosten und doch ein wenig auch die Digitalisierung: „Jedes Tablet, das in der Schule ausgeteilt wird, nimmt dir etwas vom Geschäft“, sagt der Branchensprecher. Vom Online-Handel sei man hingegen zumindest im Papierbereich weitgehend verschont – „weil die Kunden durch die Kalender blättern wollen“.