Venezias Michi Svoboda

„Habe mir selbst das schönste Geschenk gemacht!“

Fußball International
14.10.2025 06:30
Letzten Oktober debütierte Michael Svoboda in der Nations League für Rot-Weiß-Rot.
Letzten Oktober debütierte Michael Svoboda in der Nations League für Rot-Weiß-Rot.(Bild: GEPA)

Vor Geburtstag feierte Venezias Michael Svoboda seine Rückkehr auf den Platz. Im italienischen Cup wartet mit Inter im Dezember ein echter Kracher. Der große WM-Traum des Wiener Verteidigers ist noch nicht abgehakt.

0 Kommentare

„Ein perfekter Tag – ich konnte ideal entspannen, in der Sauna und im Pool fühle ich mich einfach am wohlsten“, zwinkert Michael Svoboda. Der den Sonntag im Spa in Pula (Kro) verbrachte, Kraft tankte, am Mittwoch seinen 27. Geburtstag im kleinen Kreis samt Abendessen feiert. Grund zur Freude hatte Venezias Verteidiger bereits in der Coppa Italia, wo der Innenverteidiger im Finish 284 Tage nach dem Kreuzbandriss gegen Juventus Turin sein Comeback gegen Hellas Verona gab. Nach dem 5:4 im Elfmeterschießen wartet im Achtelfinale im Dezember Inter. „In Mailand will ich wieder in der Startelf stehen, für eine Überraschung brauchen wir einen sensationellen Auftritt. Aber mit der Rückkehr habe ich mir selbst schon das schönste Geschenk gemacht.“ Auch in der Serie B absolvierte der Wiener einen Kurzeinsatz gegen Spezia Calcio (2:0). Nach sieben Spielen ist man Vierter, die Rückkehr ins Oberhaus ist das große Ziel, am Sonntag wartet Empoli.

Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
Loading
