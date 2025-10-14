„Habe mir selbst das schönste Geschenk gemacht!“

Vor Geburtstag feierte Venezias Michael Svoboda seine Rückkehr auf den Platz. Im italienischen Cup wartet mit Inter im Dezember ein echter Kracher. Der große WM-Traum des Wiener Verteidigers ist noch nicht abgehakt.
„Ein perfekter Tag – ich konnte ideal entspannen, in der Sauna und im Pool fühle ich mich einfach am wohlsten“, zwinkert Michael Svoboda. Der den Sonntag im Spa in Pula (Kro) verbrachte, Kraft tankte, am Mittwoch seinen 27. Geburtstag im kleinen Kreis samt Abendessen feiert. Grund zur Freude hatte Venezias Verteidiger bereits in der Coppa Italia, wo der Innenverteidiger im Finish 284 Tage nach dem Kreuzbandriss gegen Juventus Turin sein Comeback gegen Hellas Verona gab. Nach dem 5:4 im Elfmeterschießen wartet im Achtelfinale im Dezember Inter. „In Mailand will ich wieder in der Startelf stehen, für eine Überraschung brauchen wir einen sensationellen Auftritt. Aber mit der Rückkehr habe ich mir selbst schon das schönste Geschenk gemacht.“ Auch in der Serie B absolvierte der Wiener einen Kurzeinsatz gegen Spezia Calcio (2:0). Nach sieben Spielen ist man Vierter, die Rückkehr ins Oberhaus ist das große Ziel, am Sonntag wartet Empoli.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.