Er ist der „neue Meister“ über 5890 Orgelpfeifen

Den Auftakt für die neue Organisten-Ära macht Raabs Antrittskonzert am Donnerstag, 23. Oktober 2025, 20 Uhr: „Mit meiner Programmauswahl möchte ich einen Bogen zur Weihe der Rudigierorgel im Jahr 1968 spannen und damit ihre Vielseitigkeit hörbar machen. Sie ist für mich eine echte ‘Universalorgel‘“, sagt Raab über seine Gestaltung des Abends. Der Eintritt ist frei!