Bohrloch-Prozess: Ärztin sitzt auf der Anklagebank

Es ist ein noch nie dagewesener Fall, der ab Dienstag das Bezirksgericht Graz-Ost beschäftigen wird: Zwei Neurochirurgen müssen sich wegen Körperverletzung vor dem Strafrichter verantworten. Sie sollen zugelassen haben, dass eine zwölfjährige Schülerin den Kopf eines Patienten aufgebohrt haben soll.
Eine unglaubliche Geschichte geht ins „Finale“: Ab morgen muss sich jene Neurochirurgin vor dem Bezirksgericht Graz-Ost verantworten, die im Jänner 2024 ihre damals zwölfjährige Tochter in einen OP-Saal des LKH Graz eingeschleust haben soll. Wenig später soll das Kind, laut Strafantrag der Staatsanwaltschaft Graz, einem steirischen Notfalls-Patienten ein Loch in den Kopf gebohrt haben. Dieser erfuhr erst von dem Vorfall, als die „Krone“ darüber berichtete. Von der Polizei wurde er erst im Juli mit – ein halbes Jahr später – darüber informiert und befragt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.