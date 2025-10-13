Bohrloch-Prozess: Ärztin sitzt auf der Anklagebank

Eine unglaubliche Geschichte geht ins „Finale“: Ab morgen muss sich jene Neurochirurgin vor dem Bezirksgericht Graz-Ost verantworten, die im Jänner 2024 ihre damals zwölfjährige Tochter in einen OP-Saal des LKH Graz eingeschleust haben soll. Wenig später soll das Kind, laut Strafantrag der Staatsanwaltschaft Graz, einem steirischen Notfalls-Patienten ein Loch in den Kopf gebohrt haben. Dieser erfuhr erst von dem Vorfall, als die „Krone“ darüber berichtete. Von der Polizei wurde er erst im Juli mit – ein halbes Jahr später – darüber informiert und befragt.