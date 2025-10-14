Der Weltuntergang bringt Ratlosigkeit

Alles auf Anfang. Was bleibt, ist die Asche. Das Thalia Theater Hamburg bringt mit seinem Gastspiel ein Stück heimischer Literatur auf die Bühne des Landestheaters. Unter der Regie von Jette Steckel mutiert die (Dreh-)Bühne in Elfriede Jelineks „Asche“ sinnbildlich zur Erdkugel, stoisch zieht man hier seine Kreise. Ein Kommen und Gehen, als Sinnbild für den Zyklus des Lebens. Auch, wenn in diesem Fall der Fokus auf dem Verlust liegt. Etwa dem eines geliebten Menschen, des Lebens oder gar der Erde selbst. Reduziert auf das Wesentliche werden die Darsteller zu Artisten – auf der rotierenden Erdkugel der Lebensbühne. In abstrakten „Kampfanzügen“ geht es für Franziska Hartmann, Björn Meyer, Barbara Nüsse und Jirka Zett unaufhaltsam voran. Zum Weltuntergang auf Raten.