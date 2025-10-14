Endlich! Sturm darf einen „Neuzugang“ begrüßen

Die Länderspielpause ist vorbei, Sturm steht seit Montag wieder im Training. Bevor der Meister am Sonntag bei Blau-Weiß Linz gastiert, gab‘s Verstärkung für Trainer Jürgen Säumel, der ein Duo begrüßen durfte.
„Wir haben die Länderspielpause zum Regenerieren genutzt und auch dazu, dass die Spieler die Köpfe freibekommen“, sagte Jürgen Säumel, ehe er gestern am späten Nachmittag mit Sturm nach fast einwöchiger Pause mit Heimprogramm in die neue Trainingswoche startete. Die spielfreie Zeit wurde auch für eine ausführliche Analyse der Partien davor hergenommen. „Wir haben uns angesehen, was gut und weniger gut war. Positiv waren die Ergebnisse und der große Zusammenhalt, den die Mannschaft gezeigt hat. Auch in Phasen, als der Gegner einmal aufgekommen ist. Freilich gibt es Dinge, die es zu verbessern gibt. Wie die Arbeit gegen den Ball sowie Details im Anlaufen“, so der Sturm-Trainer.
