Große Suche mit Drohnen nach einer abgängigen Frau

Eine Bewohnerin einer sogenannten Generationenwohnanlage galt seit dem Nachmittag als abgängig. Die Frau soll gegen 17 Uhr zuletzt gesehen worden sein. Seither fehlte von der Frau jede Spur. Gegen 19.30 Uhr wurden die ersten von letztlich vier Feuerwehren zur Suchaktion alarmiert.