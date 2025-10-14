Große Suche mit Drohnen nach einer abgängigen Frau

Für Jakob wird der kleine Bruder zum Lebensretter
Auch zwei Drohnen waren im Einsatz: Im oberösterreichischen Altmünster und Traunkirchen suchten am Montagabend vier Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei nach einer abgängigen älteren Frau.
Eine Bewohnerin einer sogenannten Generationenwohnanlage galt seit dem Nachmittag als abgängig. Die Frau soll gegen 17 Uhr zuletzt gesehen worden sein. Seither fehlte von der Frau jede Spur. Gegen 19.30 Uhr wurden die ersten von letztlich vier Feuerwehren zur Suchaktion alarmiert.
Uferbereich abgesucht
Zwei Drohnen der Feuerwehr unterstützten bei der Suche aus der Luft. Ein Waldstück, Betriebsgelände, der Uferbereich des Traunsees und weitere Gebiete im Nahbereich wurden abgesucht. Am späten Abend fehlte von der Abgängigen nach wie vor jede Spur.
