Projekt „Wälderhalle“ droht eingestampft zu werden

Seit 25 Jahren wird bereits über die „Wälderhalle“ diskutiert, zig Studien wurden erstellt, diverse Standorte ins Auge gefasst, zahlreiche Genehmigungsverfahren durchlaufen. Immer wieder schien das Projekt kurz vor der Umsetzung, doch am Ende folgte immer die große Ernüchterung – zurück zum Start statt Spatenstich.