Im Schnellbus-Streit platzt Betrieben der Kragen

Auch Gegenwind von Unternehmen

Und der Druck wächst weiter. Denn nach dem Schulterschluss der Politik kommt nun auch Gegenwind durch namhafte Betriebsräte großer Linzer Unternehmen und Arbeitgeber. Einer der Ersten, der sich offen gegen die SP-Blockade stellt, ist Thomas Eichlberger, Betriebsratsvorsitzender des Traditionsunternehmens Schachermayer und selbst SP-Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde St. Gotthard im Mühlkreis. „Die Buslinien sind für den Wirtschaftsstandort Industriezeile sowie für Ebelsberg und Pichling unverzichtbar. Viele Kollegen brauchen derzeit fast eine Stunde in die Arbeit – das ist unzumutbar. Eine Absage wäre grob fahrlässig“, sagt Eichlberger.