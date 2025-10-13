Namen für die Landespreise für Kultur stehen fest

Oberösterreich feiert seine kreativsten Köpfe und engagierte Vereine: Die Landeskulturpreise 2025 stehen fest! Von Musikvisionären, über markante Wissenschaftlerinnen bis hin zu interdisziplinären Grenzgängern – die Preise sind nicht nur Anerkennung, sondern auch Statement für kulturelle Vielfalt und Qualität in Oberösterreich.
Das Land Oberösterreich vergibt jährlich in wechselnden Sparten Landespreise für Kultur und Talentförderungsprämien, um das künstlerische und wissenschaftliche Schaffen im Land zu würdigen.
„Kunst und Kultur sind unverzichtbare Teile unseres gesellschaftlichen Lebens. Die Preisträgerinnen und Preisträger zeigen eindrücklich, wie bunt, lebendig und qualitätsvoll das Kulturland Oberösterreich ist“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer.
Johannes Kepler als Pate
Der Große Landespreis für Kultur 2025 wird heuer in zwei Disziplinen vergeben, nämlich für Leistungen in der Wissenschaft und interdisziplinärer Kunst. Die Namen stehen nun fest.
Brigitte Kepplinger, renommierte Soziologin und Historikerin, die wesentlich an der Konzeption des Lern- und Gedenkorts Schloss Hartheims beteiligt war und ist, wird mit dem Großen Landeskulturpreis („Johannes Kepler Preis“) ausgezeichnet. Experimental-Musiker Wolfgang „Fadi“ Dorninger bekommt den Großen Landeskulturpreis für interdisziplinäres, künstlerisches Arbeiten.
Weiters werden Landespreise für Kultur an die Künstler Bernadette Huber, Manfred Wakolbinger und den Autor Thomas Arzt vergeben. Auch Wissenschaftlerin Karin Harasser wird damit ausgezeichnet. Insgesamt werden 11 Talentförderungsprämien ausgeschüttet.
Aufbruch und Tradition bei den Vereinen
Im Bereich Initiative Kulturarbeit geht der Große Landespreis an den Alten Schlachthof Wels, der kleine Landespreis an die Vereine Altes Hallenbad Gallneukirchen und Junges Theater Wels. Im Bereich Denkmalpflege wird das Sensen Museum Micheldorf mit dem Landespreis ausgezeichnet, Anerkennungspreise bekommen Linzer Altstadt der Tp3 Architekten ZT GmbH und die Pfarrkirche Offenhausen.
Verleihung Anfang Dezember
Die feierliche Überreichung der Landespreise für Kultur und der Talentförderungsprämien durch Landeshauptmann Thomas Stelzer findet am Freitag, 5. Dezember 2025, um 14 Uhr im Steinernen Saal des Linzer Landhauses statt.
