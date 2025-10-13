Namen für die Landespreise für Kultur stehen fest

Aufbruch und Tradition bei den Vereinen

Im Bereich Initiative Kulturarbeit geht der Große Landespreis an den Alten Schlachthof Wels, der kleine Landespreis an die Vereine Altes Hallenbad Gallneukirchen und Junges Theater Wels. Im Bereich Denkmalpflege wird das Sensen Museum Micheldorf mit dem Landespreis ausgezeichnet, Anerkennungspreise bekommen Linzer Altstadt der Tp3 Architekten ZT GmbH und die Pfarrkirche Offenhausen.