Zehn Monate bedingt für Würstelattacke auf Muslima

Damit nicht genug

Er soll anschließend die Frau mit Gewalt gepackt und versucht haben, ihr ein Stück Frankfurter in den Mund zu stecken: „Ich esse Schwein, jetzt musst du auch Schwein essen!“ Auch danach soll der Peiniger nicht von der Muslima abgelassen haben. Nachdem er ihr den Arm verdreht und gedroht haben soll, ihr die Hand abzuhacken, soll er ihr zum Schluss drei Faustschläge ins Gesicht verpasst haben. Wegen Verhetzung, Nötigung und Körperverletzung drohten dem Deutschen bis zu zwei Jahre Haft.