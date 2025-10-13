Vorteilswelt
Schiedsrichter-Kritik

Oftering-Trainer tobt: „Das war unter aller Sau!“

Oberösterreich
13.10.2025 18:00
Oftering war in Alkoven chancenlos.
Oftering war in Alkoven chancenlos.(Bild: Albert Mikovits)

Nach dem 0:6-Debakel von um drei Spieler dezimierten Ofteringern im Match der 2. Klasse Mitte in Alkoven  hat der Gästetrainer beim OÖ-Verband wegen angeblicher heftiger Äußerungen Anzeige erstattet: „Der Schiri sagte, wir seien eine Schande für die ganze Liga.“ 

0 Kommentare

Das Ergebnis im Nachzügler-Duell zwischen Alkoven und Oftering in der 2. Klasse Mitte war eindeutig – 6:0 fegten die Gastgeber den Nachbarn vom Platz, der bereits nach einer halben Stunde mit zwei Gelb-Roten Karten haderte und nach einem erneuten Platzverweis in Minute 70 nur noch sieben Feldspieler am Platz hatte. „Unsere Disziplin war nicht ok, aber das Benehmen von Schiedsrichter Daniel Schausberger war unter aller Sau. Das war rassistisch, er hat zu einem Spieler gesagt, er solle sich verpissen und wir wären eine Schande für die ganze Liga. Das können wir uns nicht gefallen lassen und haben daher Anzeige beim Verband erstattet“, machte Oftering-Trainer Vedad Dogru seinem Ärger Luft.

Herbert Eichinger
Herbert Eichinger
Oberösterreich

Folgen Sie uns auf