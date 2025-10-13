Oftering-Trainer tobt: „Das war unter aller Sau!“

Nach dem 0:6-Debakel von um drei Spieler dezimierten Ofteringern im Match der 2. Klasse Mitte in Alkoven hat der Gästetrainer beim OÖ-Verband wegen angeblicher heftiger Äußerungen Anzeige erstattet: „Der Schiri sagte, wir seien eine Schande für die ganze Liga.“
Das Ergebnis im Nachzügler-Duell zwischen Alkoven und Oftering in der 2. Klasse Mitte war eindeutig – 6:0 fegten die Gastgeber den Nachbarn vom Platz, der bereits nach einer halben Stunde mit zwei Gelb-Roten Karten haderte und nach einem erneuten Platzverweis in Minute 70 nur noch sieben Feldspieler am Platz hatte. „Unsere Disziplin war nicht ok, aber das Benehmen von Schiedsrichter Daniel Schausberger war unter aller Sau. Das war rassistisch, er hat zu einem Spieler gesagt, er solle sich verpissen und wir wären eine Schande für die ganze Liga. Das können wir uns nicht gefallen lassen und haben daher Anzeige beim Verband erstattet“, machte Oftering-Trainer Vedad Dogru seinem Ärger Luft.
