Einsatz wegen Waffen

„War ein Schock, haben nichts Illegales gemacht“

Oberösterreich
14.10.2025 06:00
Schwer bewaffnete Polizisten sicherten das Gelände.
Schwer bewaffnete Polizisten sicherten das Gelände.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Nach dem Großeinsatz der Exekutive auf einem Bauernhof in Oberösterreich spricht jetzt der Vizepräsident jenes Vereins, dessen Kursteilnehmer am Samstag stundenlang festgenommen worden waren. „Das war ein Schockmoment, wir haben nichts Illegales gemacht“, erklärt Gerhard K. im Gespräch mit der „Krone“.

„Wir sind keine bösen Nazis, Reichsbürger oder Terroristen, sondern ganz normale österreichische Staatsbürger, die sich an die Gesetze halten und penibel alle Sicherheitsvorschriften befolgen“, sagt Gerhard K., Vizepräsident des Brauchtums- und Traditionsvereins (BTV), der am Samstag in Vorchdorf eine Veranstaltung durchgeführt hatte, die von einem Polizei-Großaufgebot gestürmt wurde. 

Oberösterreich

