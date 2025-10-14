„War ein Schock, haben nichts Illegales gemacht“

„Wir sind keine bösen Nazis, Reichsbürger oder Terroristen, sondern ganz normale österreichische Staatsbürger, die sich an die Gesetze halten und penibel alle Sicherheitsvorschriften befolgen“, sagt Gerhard K., Vizepräsident des Brauchtums- und Traditionsvereins (BTV), der am Samstag in Vorchdorf eine Veranstaltung durchgeführt hatte, die von einem Polizei-Großaufgebot gestürmt wurde.