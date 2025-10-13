Ermittler nehmen 1400 Plattformen vom Netz

„Tatsächlich werden die eingezahlten Gelder zu keinem Zeitpunkt einer Kapitalanlage zugeführt“, warnten die Behörden. Die Handelsplattform existiere ebenso wenig wie das angebliche Kundenkonto. Viele Geschädigte bemerkten über Monate nicht, dass sie betrogen wurden. An der „Operation Herakles“, die die Masche stoppen soll, waren auch Europol und bulgarische Strafverfolgungsbehörden beteiligt.