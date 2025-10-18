Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Talia (zwei Jahre) ist anfangs sehr unsicher – vor allem in neuen Situationen oder im Umgang mit fremden Menschen zeigt sie sich zurückhaltend. Wenn sie sich bedrängt fühlt oder ihre Grenzen nicht respektiert werden, kann sie in ihrer Unsicherheit auch schnappen. Die Hündin braucht Menschen, die ihre Körpersprache lesen können, ihr Zeit geben und sie nicht überfordern. Wenn Talia erst einmal Vertrauen gefasst hat, taut sie richtig auf. Dann zeigt sie sich verspielt, neugierig und mit einem kleinen Schuss frecher Eigenwilligkeit. Ihr Herz zu gewinnen ist vielleicht kein Sprint, aber wer sich darauf einlässt, wird mit einer ganz besonderen Hundepersönlichkeit belohnt. Für die Fellnase wird ein ruhiges, stabiles Umfeld ohne viel Trubel gesucht. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at